ЗСУ зірвали прорив окупантів до Новопавлівки: ліквідовано російський десант
- ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки, знищивши 15 з них і взявши двох у полон.
- Новопавлівка розташована в Дніпропетровській області, де раніше російські війська намагалися здійснити швидкий штурм.
Українські захисники локалізували прорив окупантів до Новопавлівки на Дніпропетровщині. Воїни знищили більшість російських військових, а двох взяли у полон.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 59 окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
Як ЗСУ зупинили прорив ворога на Дніпропетровщині?
Українські бійці розповіли про локалізацію ситуації у Новопавлівці. Російські окупанти прорвалися до села, проте Сили оборони їх зупинили.
Ситуація біля Новопавлівки: дивіться на мапі DeepState
"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант" Спроба була – ситуація локалізована,
– йдеться у повідомленні.
Українські військові ліквідували 15 російських військових, ще двох взяли в полон.
Новопавлівка розташована у Дніпропетровській області. Раніше російські загарбники намагалися захопити її швидким штурмом.
Останні новини про війну в Україні: що відомо?
До слова, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни перекидають техніку і живу силу на Покровський та Запорізький напрямки, особливо загострилася ситуація біля Гуляйполя.
За його словами, як тільки росіяни здобули там певну перевагу, збільшили тиск, вони почали активно перекидати підкріплення.
За даними Генштабу, за добу 15 листопада Росія здійснила 176 бойових зіткнень, використавши одну ракету, 122 керовані авіабомби та 4251 обстріл.