17 листопада, 00:08
ЗСУ зірвали прорив окупантів до Новопавлівки: ліквідовано російський десант

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки, знищивши 15 з них і взявши двох у полон.
  • Новопавлівка розташована в Дніпропетровській області, де раніше російські війська намагалися здійснити швидкий штурм.

Українські захисники локалізували прорив окупантів до Новопавлівки на Дніпропетровщині. Воїни знищили більшість російських військових, а двох взяли у полон.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 59 окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Як ЗСУ зупинили прорив ворога на Дніпропетровщині?

Українські бійці розповіли про локалізацію ситуації у Новопавлівці. Російські окупанти прорвалися до села, проте Сили оборони їх зупинили.

Ситуація біля Новопавлівки: дивіться на мапі DeepState

 

"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант" Спроба була – ситуація локалізована,
– йдеться у повідомленні.

Українські військові ліквідували 15 російських військових, ще двох взяли в полон.

Новопавлівка розташована у Дніпропетровській області. Раніше російські загарбники намагалися захопити її швидким штурмом.

Останні новини про війну в Україні: що відомо?

  • До слова, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни перекидають техніку і живу силу на Покровський та Запорізький напрямки, особливо загострилася ситуація біля Гуляйполя.

  • За його словами, як тільки росіяни здобули там певну перевагу, збільшили тиск, вони почали активно перекидати підкріплення.

  • За даними Генштабу, за добу 15 листопада Росія здійснила 176 бойових зіткнень, використавши одну ракету, 122 керовані авіабомби та 4251 обстріл.