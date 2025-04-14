В Селидово украинский самолет разбомбил дом с оккупантами

Воздушные силы ударили авиабомбой по дому с российскими солдатами в оккупированном Селидово. Соответствующее видео появилось в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Militarnyi.

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ВСУ показали удар по дому в Селидовом

Отмечается, что видео с ударом по врагу в Селидово появилось в телеграмм-канале "Соняшник", который связан с украинской авиацией.

Военный аналитик Dead District утверждает, что для удара ВСУ применяли французскую бомбу AASM Hammer. Ее адаптировали на самолеты МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25.

Удар по дому с россиянами: смотрите видео

AASM – это комплект модернизации для свободнопадающих неуправляемых авиабомб, аналогичный американским JDAM. Это оружие состоит из передней части с системой наведения и закрылками, а также задней части с ускорителем, что увеличивает дальность полета.

Militarnyi отмечает, что сейчас Украина AASM использует для уничтожения врага в зданиях. Селидово же сейчас играет роль военной базы, с которой происходит наступление на Покровском направлении.

Кстати, за минувшие сутки россияне совершили 31 атаку на украинские позиции. Всего на фронте произошло 120 боевых столкновений.