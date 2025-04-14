У Селидовому український літак розбомбив будинок з окупантами
- Українські Повітряні сили завдали авіаудару по будинку з російськими солдатами в окупованому Селидовому, використовуючи французьку бомбу AASM Hammer.
- Селидове використовується як військова база для наступу на Покровському напрямку, а відео удару було опубліковано в телеграм-каналі, пов’язаному з українською авіацією.
Повітряні сили вдарили авіабомбою по будинку з російськими солдатами в окупованому Селидовому. Відповідне відео з'явилося у мережі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Militarnyi.
Дивіться також Росіяни просунулися на кількох напрямках, а українці біля Курахового: огляд фронту від ISW
ЗСУ показали удар по будинку у Селидовому
Зазначається, що відео з ударом по ворогу в Селидовому з'явилося в телеграм-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.
Військовий аналітик Dead District стверджує, що для удару ЗСУ застосовували французьку бомбу AASM Hammer. Її адаптували на літаки МіГ-29, Су-27 та штурмовики Су-25.
Удар по будинку з росіянами: дивіться відео
AASM – це комплект модернізації для вільнопадаючих некерованих авіабомб, аналогічний американським JDAM. Ця зброя складається з передньої частини із системою наведення та закрилками, а також задньої частини з прискорювачем, що збільшує дальність польоту.
Militarnyi зауважує, що зараз Україна AASM використовує для знищення ворога у будівлях. Селидове ж зараз відіграє роль військової бази, з якої відбувається наступ на Покровському напрямку.
До речі, за минулу добу росіяни здійснили 31 атаку на українські позиції. Всього на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.