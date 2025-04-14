Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Militarnyi.

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ЗСУ показали удар по будинку у Селидовому

Зазначається, що відео з ударом по ворогу в Селидовому з'явилося в телеграм-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.

Військовий аналітик Dead District стверджує, що для удару ЗСУ застосовували французьку бомбу AASM Hammer. Її адаптували на літаки МіГ-29, Су-27 та штурмовики Су-25.

Удар по будинку з росіянами: дивіться відео

AASM – це комплект модернізації для вільнопадаючих некерованих авіабомб, аналогічний американським JDAM. Ця зброя складається з передньої частини із системою наведення та закрилками, а також задньої частини з прискорювачем, що збільшує дальність польоту.

Militarnyi зауважує, що зараз Україна AASM використовує для знищення ворога у будівлях. Селидове ж зараз відіграє роль військової бази, з якої відбувається наступ на Покровському напрямку.

До речі, за минулу добу росіяни здійснили 31 атаку на українські позиції. Всього на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.