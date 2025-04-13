Українські війська просунулися в центрі Константинополя на Курахівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Огляд фронту російсько-української війни за 12 квітня
- 12 квітня українські сили продовжували бої на північному заході Бєлгородської області, але не підтвердили наступ.
- Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Російські сили незначно просунулися на захід від Журавки.
- Наземні атаки на півночі Харківської області 12 квітня не проводилися. Хортицьке угруповання військ України 12 квітня повідомило, що російські війська на харківському напрямку намагаються доукомплектувати підрозділи внаслідок великих втрат і готуються до відновлення наступальних дій.
- 12 квітня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Ворожі війська продовжували наступальні дії в районі міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська в районі Кам’янки та на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки, Голубівки та Західного.
- Російські війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але підтвердженого просування не зробили. Ворог здійснив наземні атаки поблизу Загризового, Лозової, Нової Кругляківки Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Ольгівки.
- Окупаційні війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просувань не мали. Окупанти наступали в напрямку Глущенкового та в районі Новомихайлівки, Катеринівки, Нове, Рідкодубів, Зеленої Долини, Колодязі та Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Російські сили використовують погані погодні умови для наступу невеликими групами піхоти.
- 12 квітня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. Бої тривали в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.
- Наступ ворог здійснював і біля Часового Яру. Бої точилися біля самого Часового Яру, Оріхово-Василівки, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Просувань ворог не мав.
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку на північ від Дружби, а також на північно-східній околиці Торецька, до центрального Кримського і в межах центрального Новоспаського. Російські війська наступали біля самого Торецька, Іванопілля, Дачного, Диліївки, Дружби, Олександрополя та Валентинівки.
- Російські війська нещодавно просунулися на схід і південний захід від Покровська в західне Калинове і, ймовірно, захопили населений пункт. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Калинового, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Піщаного, Котлиного і Удачного.
- Російські війська 12 квітня продовжували наступ на Новопавлівському напрямку, але не просунулися. Наступальні дії тривали в районі Новосергіївки, Успенівки, Надіївки, Котлярівки, Преображенки, Срібного, Троїцького та Богданівки.
- Нещодавно українські війська просунулися на Курахівському напрямку. Українські сили просунулися в центрі Костянтинополя (на захід від Курахового). Російські ж війська наступали в районі Андріївки, Костянтинополя та Багатира,Розлива, Орадного та Роздольного.
- Російські війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Великоновосілкському напрямку, але підтвердженого просування не зробили. Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Привільного, Шевченка і Новосілки (на південний захід від Великої Новосілки).
- На півдні російські війська 11 і 12 квітня продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Малих Щербаків, Лобкового та Кам’янського, але не просунулися.
- На Херсонському (Дніпровоському) напрямку росіяни вели обмежений наступ. Зокрема завдано ударів по українських позиціях на правому березі Дніпра.
Підсумовуючи, росіяни мали певні успіхи у Сумській області, на Торецькому та Покровському напрямку, українські ж сили мали успіх на Курахівському напрямку.