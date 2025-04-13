Українські війська просунулися в центрі Константинополя на Курахівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Огляд фронту російсько-української війни за 12 квітня

12 квітня українські сили продовжували бої на північному заході Бєлгородської області , але не підтвердили наступ.

, але не підтвердили наступ. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Російські сили незначно просунулися на захід від Журавки.

. Російські сили незначно просунулися на захід від Журавки. Наземні атаки на півночі Харківської області 12 квітня не проводилися. Хортицьке угруповання військ України 12 квітня повідомило, що російські війська на харківському напрямку намагаються доукомплектувати підрозділи внаслідок великих втрат і готуються до відновлення наступальних дій.

12 квітня не проводилися. Хортицьке угруповання військ України 12 квітня повідомило, що російські війська на харківському напрямку намагаються доукомплектувати підрозділи внаслідок великих втрат і готуються до відновлення наступальних дій. 12 квітня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку , але не просунулися. Ворожі війська продовжували наступальні дії в районі міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська в районі Кам’янки та на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки, Голубівки та Західного.

, але не просунулися. Ворожі війська продовжували наступальні дії в районі міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська в районі Кам’янки та на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки, Голубівки та Західного. Російські війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку , але підтвердженого просування не зробили. Ворог здійснив наземні атаки поблизу Загризового, Лозової, Нової Кругляківки Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Ольгівки.

, але підтвердженого просування не зробили. Ворог здійснив наземні атаки поблизу Загризового, Лозової, Нової Кругляківки Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Ольгівки. Окупаційні війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку , але просувань не мали. Окупанти наступали в напрямку Глущенкового та в районі Новомихайлівки, Катеринівки, Нове, Рідкодубів, Зеленої Долини, Колодязі та Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Російські сили використовують погані погодні умови для наступу невеликими групами піхоти.

, але просувань не мали. Окупанти наступали в напрямку Глущенкового та в районі Новомихайлівки, Катеринівки, Нове, Рідкодубів, Зеленої Долини, Колодязі та Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Російські сили використовують погані погодні умови для наступу невеликими групами піхоти. 12 квітня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку , але не просувалися. Бої тривали в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.

, але не просувалися. Бої тривали в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки. Наступ ворог здійснював і біля Часового Яру . Бої точилися біля самого Часового Яру, Оріхово-Василівки, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Просувань ворог не мав.

. Бої точилися біля самого Часового Яру, Оріхово-Василівки, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Просувань ворог не мав. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку на північ від Дружби, а також на північно-східній околиці Торецька, до центрального Кримського і в межах центрального Новоспаського. Російські війська наступали біля самого Торецька, Іванопілля, Дачного, Диліївки, Дружби, Олександрополя та Валентинівки.

на північ від Дружби, а також на північно-східній околиці Торецька, до центрального Кримського і в межах центрального Новоспаського. Російські війська наступали біля самого Торецька, Іванопілля, Дачного, Диліївки, Дружби, Олександрополя та Валентинівки. Російські війська нещодавно просунулися на схід і південний захід від Покровська в західне Калинове і, ймовірно, захопили населений пункт. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Калинового, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Піщаного, Котлиного і Удачного.

в західне Калинове і, ймовірно, захопили населений пункт. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Калинового, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Піщаного, Котлиного і Удачного. Російські війська 12 квітня продовжували наступ на Новопавлівському напрямку , але не просунулися. Наступальні дії тривали в районі Новосергіївки, Успенівки, Надіївки, Котлярівки, Преображенки, Срібного, Троїцького та Богданівки.

, але не просунулися. Наступальні дії тривали в районі Новосергіївки, Успенівки, Надіївки, Котлярівки, Преображенки, Срібного, Троїцького та Богданівки. Нещодавно українські війська просунулися на Курахівському напрямку. Українські сили просунулися в центрі Костянтинополя (на захід від Курахового). Російські ж війська наступали в районі Андріївки, Костянтинополя та Багатира,Розлива, Орадного та Роздольного.

Українські сили просунулися в центрі Костянтинополя (на захід від Курахового). Російські ж війська наступали в районі Андріївки, Костянтинополя та Багатира,Розлива, Орадного та Роздольного. Російські війська 12 квітня продовжували наступальні дії на Великоновосілкському напрямку , але підтвердженого просування не зробили. Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Привільного, Шевченка і Новосілки (на південний захід від Великої Новосілки).

, але підтвердженого просування не зробили. Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Привільного, Шевченка і Новосілки (на південний захід від Великої Новосілки). На півдні російські війська 11 і 12 квітня продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Малих Щербаків, Лобкового та Кам’янського, але не просунулися.

російські війська 11 і 12 квітня продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Малих Щербаків, Лобкового та Кам’янського, але не просунулися. На Херсонському (Дніпровоському) напрямку росіяни вели обмежений наступ. Зокрема завдано ударів по українських позиціях на правому березі Дніпра.

Підсумовуючи, росіяни мали певні успіхи у Сумській області, на Торецькому та Покровському напрямку, українські ж сили мали успіх на Курахівському напрямку.