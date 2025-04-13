Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили пізно ввечері 12 квітня.

До теми Майже 150 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок: карта фронту 12 квітня

Де просунувся ворог на фронті

Аналітики DeepState зазначили, що цього разу ворогу вдалося просунутися у Курській області на території Росії, а також у Донецькій області на Сході України.

Загарбники посунули лінію фронту на Курському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Ворог просунувся на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки,

– написали експерти.

Як змінився фронт у Курській області: дивіться на карті

Що відбувається біля Ямполівки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Валентинівки: дивіться на карті

До слова, у DeepState у минулому оновленні мапи бойових дій зазначали, що ворог просунувся в Калиновому, біля Новоолександрівки та Котлярівки у Донецькій області.