Її організували українські десантники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ.

Дивіться також Найгарячіші бої на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту за 10 квітня

Росіяни натрапили на міни

У четвер, 10 квітня, військові опублікували відео ліквідації кількох окупантів.

Російська піхотна група намагалася просунутися вперед на Курщині.

Проте замість прориву – потрапила у ретельно підготовлену засідку. Результат – уражений особовий склад та відсутність шансів на відступ,

– прокоментували кадри військові.

На відео видно, як кілька російських загарбників підірвалися на мінах.

Над цією операцією працювали воїни 82 ОДШБр.

Засідка для окупантів на Курщині: дивіться відео

Нагадаємо, що на Курському напрямку ЗСУ за добу 9 квітня відбили 19 ворожих атак.

Окрім цього, було за ЗСУ та населених пунктів, зокрема 8 – із РСЗВ.