Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили поздно вечером 12 апреля.

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Где продвинулся враг на фронте

Аналитики DeepState отметили, что на этот раз врагу удалось продвинуться в Курской области на территории России, а также в Донецкой области на Востоке Украины.

Захватчики подвинули линию фронта на Курском, Лиманском и Торецком направлениях.

Враг продвинулся в Курской области, возле Ямполовки и Валентиновки,

– написали эксперты.

Как изменился фронт в Курской области: смотрите на карте

Что происходит возле Ямполовки: смотрите на карте

Какая ситуация возле Валентиновки: смотрите на карте

К слову, в DeepState в прошлом обновлении карты боевых действий отмечали, что враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки в Донецкой области.