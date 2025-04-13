Украинские войска продвинулись в центре Константинополя на Кураховском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор фронта российско-украинской войны за 12 апреля
- 12 апреля украинские силы продолжали бои на северо-западе Белгородской области, но не подтвердили наступление.
- Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области. Российские силы незначительно продвинулись к западу от Журавки.
- Наземные атаки на севере Харьковской области 12 апреля не проводились. Хортицкая группировка войск Украины 12 апреля сообщила, что российские войска на харьковском направлении пытаются доукомплектовать подразделения вследствие больших потерь и готовятся к возобновлению наступательных действий.
- 12 апреля российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. Вражеские войска продолжали наступательные действия в районе международной границы к северо-востоку от Купянска в районе Каменки и к северу от Купянска в районе Кондрашовки, Голубовки и Западного.
- Российские войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но подтвержденного продвижения не сделали. Враг совершил наземные атаки вблизи Загрызово, Лозовой, Новой Кругляковки Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки и Ольговки.
- Оккупационные войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвижений не имели. Оккупанты наступали в направлении Глущенково и в районе Новомихайловки, Катериновки, Новое, Редкодубов, Зеленой Долины, Колодязи и Ямполовки, Торского и Серебрянского леса. Российские силы используют плохие погодные условия для наступления небольшими группами пехоты.
- 12 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвигались. Бои продолжались в районе Белогоровки и к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки.
- Наступление враг осуществлял и возле Часового Яра. Бои шли у самого Часового Яра, Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Ступочок, Предтечиного и Белой Горы. Продвижений враг не имел.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении на север от Дружбы, а также на северо-восточной окраине Торецка, до центрального Крымского и в пределах центрального Новоспасского. Российские войска наступали у самого Торецка, Иванополье, Дачного, Дилиевки, Дружбы, Александрополя и Валентиновки.
- Российские войска недавно продвинулись на восток и юго-запад от Покровска в западное Калиново и, вероятно, захватили населенный пункт. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Калинового, Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Песчаного, Котлиного и Удачного.
- Российские войска 12 апреля продолжали наступление на Новопавловском направлении, но не продвинулись. Наступательные действия продолжались в районе Новосергиевки, Успеновки, Надиевки, Котляровки, Преображенки, Серебряного, Троицкого и Богдановки.
- Недавно украинские войска продвинулись на Кураховском направлении. Украинские силы продвинулись в центре Константинополя (к западу от Курахово). Российские же войска наступали в районе Андреевки, Константинополя и Багатира,Разлива, Орадного и Раздольного.
- Российские войска 12 апреля продолжали наступательные действия на Великоновоселковском направлении, но подтвержденного продвижения не сделали. Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Привольного, Шевченко и Новоселки (на юго-запад от Великой Новоселки).
- На юге российские войска 11 и 12 апреля продолжали наступательные операции северо-западнее Роботино в районе Щербаков, Малых Щербаков, Лобкового и Каменского, но не продвинулись.
- На Херсонском (Днепровском) направлении россияне вели ограниченное наступление. В частности нанесены удары по украинским позициям на правом берегу Днепра.
Подытоживая, россияне имели определенные успехи в Сумской области, на Торецком и Покровском направлении, украинские же силы имели успех на Кураховском направлении.