Активнее всего враг атаковал на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие ситуация была на линии фронта за минувшие сутки

Российские войска нанесли 135 авиаударов, сбросив 249 управляемых авиабомб по позициям украинских защитников и мирных населенных пунктах. Зафиксировано более 6600 артобстрелов, из них 157 – из систем залпового огня. Агрессор также применил 2709 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Большой Прикол, Петрушевка, Проходы, Миропольское, Краснополье, Новодмитровка, Угроиды, Сварково, Малая Рыбица, Осоевка Сумской области; Золочев, Слатино Харьковской области; Николаевка, Гродовка, Новопавловка, Воскресенка, Романовка, Заря, Александро-Калиновое, Разлив, Мирное, Комар Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили ряд важных целей оккупантов: уничтожено семь районов скопления вражеских сил, два командных пункта, три средства ПВО и шесть артиллерийских систем.

На Харьковском направлении дважды прекращена деятельность ДРГ противника в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

Три вражеские атаки были отбиты на Северском направлении. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки.

Враг совершил 16 атак на Торецком направлении в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 31 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных Калиновое, Елизаветовка, Успеновка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Второе, Новоукраинка, Андреевка и в районе Серебряного.

Силы обороны отбили 5 атак врага на Новопавловском направлении в районе Константинополя и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку противника в направлении Малых Щербаков.

На Приднепровье противник четыре раза безуспешно пытался улучшить свои позиции.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности.

Кроме этого, враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 15 – из реактивных систем залпового огня,

– отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий от Генштаба

Враг продолжает нести большие потери: за сутки украинские силы ликвидировали 1220 оккупантов. Также уничтожено 12 танков, 33 бронемашины, 71 артсистему, 1 средство ПВО, 147 БпЛА, 143 автомобиля, 1 тяжелую огнеметную систему и 1 единицу спецтехники.