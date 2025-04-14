Россияне нанесли один ракетный, 128 авиационных и дроновые удары, осуществив около 7000 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись три атаки врага в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении россияне провели четыре штурма у Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты провели 21 атаку. Противник пытался продвинуться в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполовки и Нового.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении ВСУ отбили два штурма россиян вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враги атаковали 21 раз возле Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки.

Боевые действия на Торецком направлении: карта

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурма российских войск возле населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.

Покровское направление на карте боевых действий

На Новопавловском направлении оккупанты 10 раз пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива, но не имел успеха.

На Гуляйпольском направлении за сутки произошло 11 боестолкновений в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Шевченко.

На Ореховском направлении россияне совершили четыре наступательные действия у Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении агрессор дважды пытался продвинуться вперед.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ отбили 18 атак противника. Россияне нанесли 37 авиационных ударов, применив 58 управляемых авиабомб, а также совершил 505 артиллерийских обстрелов позиций.

Украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике, останавливая их наступления и подрывая боевой потенциал в тылу. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1310 российских захватчиков. Воины также обезвредили 19 танков, 42 боевые бронированные машины, артиллерийские системы и средства ПВО и другое вооружение российских войск.