Росіяни завдали одного ракетного, 128 авіаційних та дронові удари, здійснивши близько 7000 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулися три атаки ворога в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни провели чотири штурми біля Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти провели 21 атаку. Противник намагався просунутися в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили два штурми росіян поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку вороги атакували 21 раз біля Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки.

Бойові дії на Торецькому напрямку: карта

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурми російських військ біля населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

Покровський напрямок на карті бойових дій

На Новопавлівському напрямку окупанти 10 разів намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу, але не мав успіху.

На Гуляйпільському напрямку за добу відбулося 11 боєзіткнень у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили чотири наступальні дії біля Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку агресор двічі намагався просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 18 атак противника. Росіяни завдали 37 авіаційних ударів, застосувавши 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій.

Українські захисники завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, зупиняючи їхні наступи та підриваючи бойовий потенціал в тилу. Минулої доби ЗСУ знищили 1310 російських загарбників. Воїни також знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, артилерійські системи та засоби ППО та інше озброєння російських військ.