21 августа, 12:36
ВСУ вернули под контроль большую часть села Толстое Донецкой области
Силы обороны Украины вернули под свой контроль большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. Бойцы подвигают врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канал оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".
Какие успехи в ВСУ?
Военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады вернули под контроль Вооруженных Сил Украины большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Наши защитники продолжают уничтожать врага с воздуха и на земле.
Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата,
– говорится в сообщении.