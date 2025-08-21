Силы обороны Украины вернули под свой контроль большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. Бойцы подвигают врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канал оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

Какие успехи в ВСУ?

Военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады вернули под контроль Вооруженных Сил Украины большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области. Наши защитники продолжают уничтожать врага с воздуха и на земле.

Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата,

– говорится в сообщении.