ЗСУ повернули під контроль більшу частину села Товсте на Донеччині
- ЗСУ повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте в Донецькій області.
- Успіхи досягнуті завдяки піхотним підрозділам, пілотам БпАК та артилерійським розрахункам.
Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. Бійці посувають ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".
Які успіхи в ЗСУ?
Військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Збройних Сил України більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Наші захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.
Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату,
– ідеться у повідомленні.
Відбиття противника у Донецькій області: дивіться відео
До слова. Товсте це село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області. Воно розташоване на відстані близько 7 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Яка ситуація у Донецькій області?
- Генштаб ЗСУ повідомив, що у ході пошуково-ударних дій українські воїни звільнили від окупантів кілька населених пунктів Донецької області, зокрема, Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.
- За словами Олександра Сирського, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, на Лиманському напрямку.
- У ЦПД кажуть, що щоденні загальні втрати росіян з початку року в середньому становлять 1,2 тисячі людей. Попри залучання великої кількості військ окупантами на Донеччині, поповнення резервами не компенсує втрати.