Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. Бійці посувають ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

Які успіхи в ЗСУ?

Військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Збройних Сил України більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Наші захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.

Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату,

– ідеться у повідомленні.

Відбиття противника у Донецькій області: дивіться відео

До слова. Товсте це село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області. Воно розташоване на відстані близько 7 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Яка ситуація у Донецькій області?