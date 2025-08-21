Укр Рус
21 серпня, 12:36
ЗСУ повернули під контроль більшу частину села Товсте на Донеччині

Маргарита Волошина
Основні тези
  • ЗСУ повернули під контроль більшу частину населеного пункту Товсте в Донецькій області.
  • Успіхи досягнуті завдяки піхотним підрозділам, пілотам БпАК та артилерійським розрахункам.

Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. Бійці посувають ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

Які успіхи в ЗСУ?

Військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Збройних Сил України більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Наші захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.

Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату, 
– ідеться у повідомленні.

Відбиття противника у Донецькій області: дивіться відео

До слова. Товсте це село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області. Воно розташоване на відстані близько 7 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Яка ситуація у Донецькій області?

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що у ході пошуково-ударних дій українські воїни звільнили від окупантів кілька населених пунктів Донецької області, зокрема, Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь.
  • За словами Олександра Сирського, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, на Лиманському напрямку.
  • У ЦПД кажуть, що щоденні загальні втрати росіян з початку року в середньому становлять 1,2 тисячі людей. Попри залучання великої кількості військ окупантами на Донеччині, поповнення резервами не компенсує втрати.