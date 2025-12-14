Рада в ближайшее время должна наработать варианты проведения выборов, – Зеленский
- Верховная Рада должна в ближайшее время наработать варианты проведения выборов в Украине.
- Президент Зеленский сообщил о полученных сигналах относительно выборов от США, в частности от президента Трампа.
Украина должна быть готова к любому развитию событий в вопросе выборов. Верховная Рада в ближайшее время должна наработать варианты их проведения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Интересно В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ
Что сказал Зеленский о выборах в Украине?
Владимир Зеленский отметил, что он не держится за президентское кресло. Также глава государства отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.
Я попросил, чтобы партнеры помогли по ситуации с безопасностью, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов,
– подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что получал сигналы от США и от президента Трампа относительно выборов Президента Украины.
"Или это сигналы только от Соединенных Штатов Америки, или от российской стороны – не хочу сейчас это комментировать", – сказал украинский лидер.
Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заявил в эфире 24 Канала, что Трамп будет давить на Зеленского относительно мирного соглашения и вопроса выборов. В то же время эксперт признал, что провести выборы в период активной фазы боевых действий будет невозможно.
Почему встал вопрос выборов в Украине?
Дональд Трамп 9 декабря заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. Американский лидер убежден, что власть якобы использует войну, чтобы не проводить выборы, но сказал, что Зеленский имеет шансы победить на голосовании снова.
Позже Владимир Зеленский ответил президенту США, сказав, что готов к этому. Глава государства призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность и призвал парламентариев подготовить законодательные предложения для проведения выборов во время военного положения.
В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украине пока не существует никаких законодательных инициатив, которые бы регулировали проведение выборов в военное время. А разработка соответствующего законодательства требует широкого обсуждения – в парламенте, при участии общественных организаций и правительства.