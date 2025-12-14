Укр Рус
24 Канал Новости Украины Рада в ближайшее время должна наработать варианты проведения выборов, – Зеленский
14 декабря, 15:18
3

Рада в ближайшее время должна наработать варианты проведения выборов, – Зеленский

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Верховная Рада должна в ближайшее время наработать варианты проведения выборов в Украине.
  • Президент Зеленский сообщил о полученных сигналах относительно выборов от США, в частности от президента Трампа.

Украина должна быть готова к любому развитию событий в вопросе выборов. Верховная Рада в ближайшее время должна наработать варианты их проведения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Интересно В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ

Что сказал Зеленский о выборах в Украине?

Владимир Зеленский отметил, что он не держится за президентское кресло. Также глава государства отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Я попросил, чтобы партнеры помогли по ситуации с безопасностью, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов, 
– подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что получал сигналы от США и от президента Трампа относительно выборов Президента Украины.

"Или это сигналы только от Соединенных Штатов Америки, или от российской стороны – не хочу сейчас это комментировать", – сказал украинский лидер.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заявил в эфире 24 Канала, что Трамп будет давить на Зеленского относительно мирного соглашения и вопроса выборов. В то же время эксперт признал, что провести выборы в период активной фазы боевых действий будет невозможно.

Почему встал вопрос выборов в Украине?

  • Дональд Трамп 9 декабря заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. Американский лидер убежден, что власть якобы использует войну, чтобы не проводить выборы, но сказал, что Зеленский имеет шансы победить на голосовании снова.

  • Позже Владимир Зеленский ответил президенту США, сказав, что готов к этому. Глава государства призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность и призвал парламентариев подготовить законодательные предложения для проведения выборов во время военного положения.

  • В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украине пока не существует никаких законодательных инициатив, которые бы регулировали проведение выборов в военное время. А разработка соответствующего законодательства требует широкого обсуждения – в парламенте, при участии общественных организаций и правительства.