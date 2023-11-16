Сценарий не реализовался: почему Путин до сих пор не заявил о своем участии в выборах

Президент России Владимир Путин заметно активизировал свою публичную деятельность, чтобы представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании. Впрочем, пока глава Кремля не заявлял о намерении баллотироваться, и вряд ли сделает это в ближайшие недели.

Поскольку Россия испытала громких военных неудач на фронте и не смогла захватить важный для оккупантов украинский город. Таким предположением с 24 Каналом поделился российский оппозиционер, политтехнолог, галерист Марат Гельман.

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Почему Путин до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на выборы

"Зачем было убивать стольких ради захвата Авдеевки? Ответом на этот вопрос есть ответ на вопрос "почему Путин не выдвинул свою кандидатуру 4 ноября во время "празднований" (Дня народного единства России – 24 Канал). Я так понимаю, что он должен был выдвигаться на фоне "взятия Авдеевки" – это был такой план, такой сценарий, который не реализовался", – объяснил российский оппозиционер.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные под Авдеевкой за месяц уничтожили около 10 тысяч российских оккупантов.

А также более 100 танков; 250 других бронемашин; около 50 артиллерийских систем; 7 самолетов Су-25.

Поэтому сейчас в России происходят столкновения между организаторами предвыборной кампании и военным командованием, ответственными за успехи на фронте. Кроме того, если россияне будут воевать по графику выборов, они не добьются успеха на поле боя.

Будет ли Путин говорить о войне в Украине во время выборов

По мнению Гельмана, в настоящее время представители военного и политического штабов консультируют Путина. Первые говорят, что следует сосредоточиться на войне и постепенно проводить мобилизацию. Другие говорят, что нужно победить на выборах и переносить мобилизацию. Поэтому пока неизвестно, какой штаб в России важнее – воюющий или занимающийся выборами.

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"Я считаю, что нет никакого шанса, что Генеральный штаб выиграет. В России всегда так было, что внутренняя повестка важнее внешней. То есть, весь антиамериканизм, его главные "уши" и "адресаты" находятся внутри", – подчеркнул политтехнолог.

17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы". Эти "выборы" приходятся по крайней мере на две символические даты: 10-ю годовщину оккупации украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина у российского "руля".

Поэтому Владимир Путин, вероятно, будет избегать сосредоточения своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине скорее сфокусируется на "стабильности" России и критике Запада.

Путину требуется фиксация мандата от населения. Тем более что он ведет войну, в которой убивает людей и, в частности, граждан своей страны. Поэтому ему просто необходимо подтверждение мандата,

– сказал Марат Гельман.

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