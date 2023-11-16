Сценарій не реалізувався: чому Путін досі не заявив про свою участь у виборах

Президент Росії Владімір Путін помітно активізував свою публічну діяльність, щоб представити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії. Утім, наразі очільник Кремля не заявляв про намір балотуватися, й навряд чи зробить це в найближчі тижні.

Оскільки Росія зазнала гучних військових невдач на фронті й не змогла захопити важливе для окупантів українське місто. Таким припущенням з 24 Каналом поділився російський опозиціонер, політтехнолог, галерист Марат Гельман.

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Чому Путін досі не висунув свою кандидатуру на вибори

"Навіщо було вбивати стількох заради захоплення Авдіївки? Відповіддю на це запитання є відповідь на запитання "чому Путін не висунув свою кандидатуру 4 листопада під час "святкувань" (Дня народної єдності Росії – 24 Канал). Я так розумію, що він повинен був висуватись на тлі "взяття Авдіївки" – це був такий план, такий сценарій, який не реалізувався", – пояснив російський опозиціонер.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові під Авдіївкою за місяць знищили близько 10 тисяч російських окупантів. А також понад 100 танків; 250 інших бронемашин; близько 50 артилерійських систем; 7 літаків Су-25.

Тому зараз у Росії відбуваються сутички між організаторами передвиборчої кампанії та військовим командуванням, які відповідальні за успіхи на фронті. Крім того, якщо росіяни воюватимуть за графіком виборів, вони не досягнуть успіху на полі бою.

Чи говоритиме Путін про війну в Україні під час виборів

На думку Гельмана, зараз представники військового та політичного штабів консультують Путіна. Перші кажуть, що потрібно зосередитися на війні й поступово проводити мобілізацію. Другі кажуть, що потрібно перемогти на виборах і переносити мобілізацію. Тому поки невідомо, який штаб у Росії важливіший – той, який воює чи той, який займається виборами.

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"Я вважаю, що немає жодного шансу, що Генеральний штаб виграє. У Росії завжди так було, що внутрішня повістка важливіша за зовнішню. Тобто, весь антиамериканізм, його головні "вуха" та "адресати" знаходяться всередині", – наголосив політтехнолог.

17 березня 2024 року в Росії мають відбутися президентські "вибори". Ці "вибори" припадають принаймні на дві символічні дати: 10-ту річницю окупації українського Криму та 25-ту річницю перебування Путіна у російського "керма".

Тому Владімір Путін, імовірно, уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, радше сфокусується на "стабільності" Росії й критиці Заходу.

Путіну потрібна фіксація мандату від населення. Тим більше, що він веде війну, у якій вбиває людей і, зокрема, громадян своєї країни. Тому йому просто необхідне підтвердження мандату,

– сказав Марат Гельман.

Президентські вибори в Росії: що відомо