"Россияне хотят заменить меня" и "мы – не Россия": что говорит Зеленский о выборах в Украине

Президент Зеленский считает, что Россия хочет заменить его на посту главы Украины. Несмотря на это, он готов провести президентские выборы.

Но для этого нужно хотя бы двухмесячное перемирие для обеспечения безопасности. Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.

Что сказал Зеленский о выборах?

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили ранее – физическое устранение или другие шаги", – сказал президент Моргану.

Он отметил, что никогда не будет отвергать американские предложения США, если они принесут мир в Украине.

Поэтому, как только будет хотя бы двухмесячное перемирие, Зеленский готов говорить с правительством и подтолкнуть к решению, которое пока нардепы не поддерживают.

И даже люди не поддерживают проведение выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончание войны. Но даже в таком случае – если перемирие будет только на два месяца – возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир,

– заявил президент Украины.

В то же время россияне заявляют американцам, что выборы в Украине можно провести за 1 – 2 недели.

Но, как отметил Зеленский, Украина – не Россия: в Верховной Раде есть разные партии, у которых различаются позиции по многим законам и вопросам.

Поэтому просто "нажать" и "сломать" парламент невозможно. В Украине решения принимаются через парламентские механизмы, а не "по приказу".

И, как отметил Зеленский, нужны реальные основания для проведения выборов прямо сейчас.

