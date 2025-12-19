Путин цинично заявил, что будет требовать, чтобы украинцы в России голосовали во время выборов
- Путин заявил, что украинцы в России должны иметь возможность голосовать во время выборов.
- Он утверждает, что Москва имеет право требовать это, но не уточнил на каких основаниях.
На фоне активных дискуссий о выборах в Украине Путин сделал дерзкое заявление. Он планирует требовать, чтобы украинцы в России также голосовали.
Он также пообещал остановить удары по территории Украины в день выборов. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на "прямую линию" Путина.
Смотрите также Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев, потому что "не она начинала войну"
Что сказал Путин?
Российский диктатор заявил, что нельзя обойти вниманием вопрос проживания миллионов граждан Украины на территории России – по разным оценкам, их от 5 до 10 миллионов.
Если уже будут выборы, то мы имеем право требовать у тех, кто их организует, чтобы украинцы, которые сейчас находятся в России, могли проголосовать на ее территории,
– добавил он.
По его словам, Москва "имеет право этого требовать", однако Путин не уточнил, на каких международно-правовых основаниях Россия может выдвигать такие требования.
Диктатор также сказал, что "готов подумать" о приостановке ударов по Украине, если та проведет выборы.
Что известно о других заявлениях Путина?
Путин заявил о "взятии" Северска, Покровска, Волчанска и Купянска, несмотря на то, что украинский президент опроверг эти заявления. Российский лидер продолжает утверждать об "окружении Купянска", хотя Зеленский посетил этот город и опроверг российские утверждения.
Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в гибели украинцев, потому что "не она начинала войну". Он утверждает, что первым войну начал "киевский режим при поддержке запада".