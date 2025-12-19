Путін цинічно заявив, що вимагатиме, аби українці в Росії голосували під час виборів
- Путін заявив, що українці в Росії повинні мати можливість голосувати під час виборів.
- Він стверджує, що Москва має право вимагати це, але не уточнив на яких підставах.
На тлі активних дискусій про вибори в Україні Путін зробив зухвалу заяву. Він планує вимагати, щоб українці в Росії також голосували.
Він також пообіцяв зупинити удари по території України в день виборів. Про це передає 24 Канал з посиланням на "пряму лінію" Путіна.
Дивіться також Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, бо "не вона починала війну"
Що сказав Путін?
Російський диктатор заявив, що не можна обійти увагою питання проживання мільйонів громадян України на території Росії – за різними оцінками, їх начебто від 5 до 10 мільйонів.
Якщо вже будуть вибори, то ми маємо право вимагати у тих, хто їх організовує, щоб українці, які зараз перебувають у Росії, могли проголосувати на її території,
– додав він.
Проте Путін не уточнив, на яких міжнародно-правових підставах Росія може висувати такі вимоги.
Диктатор також сказав, що "готовий подумати" про призупинення ударів по Україні, якщо та проведе вибори.
Що відомо про інші заяви Путіна?
Путін заявив про "взяття" Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська, попри те, що український президент спростував ці заяви. Російський лідер продовжує стверджувати про "оточення Куп'янська", хоча Зеленський відвідав це місто і заперечив російські твердження.
Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, бо "не вона починала війну". Він стверджує, що першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".