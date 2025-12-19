Путін цинічно заявив, що вимагатиме, аби українці в Росії голосували під час виборів

На тлі активних дискусій про вибори в Україні Путін зробив зухвалу заяву. Він планує вимагати, щоб українці в Росії також голосували.

Він також пообіцяв зупинити удари по території України в день виборів. Про це передає 24 Канал з посиланням на "пряму лінію" Путіна.

Дивіться також Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, бо "не вона починала війну"

Що сказав Путін?

Російський диктатор заявив, що не можна обійти увагою питання проживання мільйонів громадян України на території Росії – за різними оцінками, їх начебто від 5 до 10 мільйонів.

Якщо вже будуть вибори, то ми маємо право вимагати у тих, хто їх організовує, щоб українці, які зараз перебувають у Росії, могли проголосувати на її території,

– додав він.

Проте Путін не уточнив, на яких міжнародно-правових підставах Росія може висувати такі вимоги.

Диктатор також сказав, що "готовий подумати" про призупинення ударів по Україні, якщо та проведе вибори.

Що відомо про інші заяви Путіна?