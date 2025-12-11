Заместитель председателя ЦИК сказал, сколько времени нужно Украине для подготовки честных и свободных выборов

На днях на фоне мирных переговоров актуализировался вопрос проведения президентских выборов в Украине. Несмотря на заявления Зеленского о готовности к процедуре в ближайшие сроки, в ЦИК отмечают, что для соответствия международным стандартам нужно по крайней мере шесть месяцев подготовительных работ.

Соответствующее заявление в комментарии для CNN сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает 24 Канал.

Как и когда удастся провести выборы в Украине?

Война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков. Дополнительной проблемой является организация голосования для более миллиона военных, большинство из которых находится на фронте. Поэтому трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантированного прекращения боевых действий. Сложность создают и обновленные реестры избирателей.

Заметьте! За рубежом сейчас находится около 5,9 миллиона украинцев, а еще 4,4 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.

Дубовик отметил, что для проведения честных и свободных выборов в Украине в соответствии с международными стандартами нужно полгода подготовки. Если же голосование состоится раньше, "невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных норм", – добавил он.

К слову, пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер подчеркнула, что Зеленский является легитимно избранным президентом Украины, следующие выборы же должны состояться только при соответствующих условиях.

