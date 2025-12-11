Заступник голови ЦВК сказав, скільки часу треба Україні для підготовки чесних і вільних виборів

Днями на тлі мирних перемовин актуалізувалося питання проведення президентських виборів в Україні. Попри заяви Зеленського про готовність до процедури в найближчі терміни, у ЦВК зазначають, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт.

Відповідну заяву в коментарі для CNN зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає 24 Канал.

Актуально Через тиск США: Зеленський зробив нову заяву щодо ймовірності проведення виборів в Україні

Як і коли вдасться провести вибори в Україні?

Війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Наразі в країні функціонує лише 75% виборчих дільниць. Додатковою проблемою є організація голосування для понад мільйона військових, більшість із яких перебуває на фронті. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантованого припинення бойових дій. Складність створюють і оновлені реєстри виборців.

Зауважте! За кордоном наразі перебуває близько 5,9 мільйона українців, а ще 4,4 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.

Дубовик зазначив, що для проведення чесних і вільних виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів потрібно пів року підготовки. Якщо ж голосування відбудеться раніше, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних норм", – додав він.

До слова, речниця Єврокомісії Анітта Гіппер підкреслила, що Зеленський є легітимно обраним президентом України, наступні вибори ж повинні відбутися лише за відповідних умов.

Як США тиснуть на Україну в питанні виборів?