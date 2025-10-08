Очень жаль, – Залужный раскритиковал СМИ за распространение информации о "подготовке к выборам"
- Залужный раскритиковал медиа за распространение информации о его якобы подготовке к выборам.
- Он подчеркнул, что не создает предвыборных штабов и партий, а также посоветовал тем, кому от его имени предлагают присоединиться "к любым процессам", обращаться к правоохранителям.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал медиа за распространение информации о его якобы подготовке к выборам. От подчеркнул, что не создает ни штабов, ни партий.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Залужного в телеграмме.
Смотрите также "Если стану президентом, пойду на требования России": Арестович оконфузился заявлениями в интервью Собчак
Что сказал Залужный о распространении в СМИ информации о его "подготовке к выборам"?
Дипломат отметил, что жаль, что украинские медиа, "имея возможность проверять информацию", "моментально разносят фейки в стране, воюющей".
"И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой", – добавил он.
Залужный подчеркнул, что не признает никаких идей проведения выборов во время войны.
Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с любой политической силой,
– подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы "невозможны".
По словам Залужного, используя анонимные источники, Россия "распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, что нас убивает".
"Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партии, штабы и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", – заявил дипломат.
Что предшествовало?
Ранее во французском издании публиковали информацию о "подготовке к выборам" Валерия Залужного.
Медиарадница Залужного Оксана Тороп опровергала информацию. Так, она в комментарии NV отрицала, что Залужный готовится к выборам в любом формате.
"Пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится. Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, и его позиция четкая и неизменная", – заявила она.