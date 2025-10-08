Дуже шкода, – Залужний розкритикував ЗМІ за поширення інформації про "підготовку до виборів"
- Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів.
- Він наголосив, що не створює передвиборчих штабів і партій, а також порадив тим, кому від його імені пропонують долучитися "до будь-яких процесів", звертатися до правоохоронців.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів. Від наголосив, що не створює ні штабів, ні партій.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Залужного в телеграмі.
Що сказав Залужний про поширення в ЗМІ інформації про його "підготовку до виборів"?
Дипломат зазначив, що шкода, що українські медіа, "маючи можливість перевіряти інформацію", "вмить розносять фейки у країні, що воює".
"І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою", – додав він.
Залужний підкреслив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни.
Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою,
– наголосив дипломат.
Він також наголосив, що поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів "неможливі".
За словами Залужного, використовуючи анонімні джерела, Росія "розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває".
"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби та навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою", – заявив дипломат.
Що передувало?
Раніше у французькому виданні публікували інформацію про "підготовку до виборів" Валерія Залужного.
Медіарадниця Залужного Оксана Тороп спростовувала інформацію. Так, вона в коментарі NV заперечила, що Залужний готується до виборів у будь-якому форматі.
"Доки триває війна, ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується. Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна", – заявила вона.