Украина может провести президентские выборы после подписания мирного соглашения, Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы как можно скорее после подписания соглашения о завершении войны. Он добавил, что это возможно при условии соблюдения стандартов безопасности и демократических стандартов.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно о возможных выборах в Украине?

По словам президента, выборы после заключения мирного соглашения заложено в пункте 18 рамочного документа, который обсуждается с партнерами. Зеленский отметил, что Верховная Рада Украины сможет определить дату проведения президентских выборов после подписания соглашения или во время его реализации.

Украина может провести выборы и сделать это в интересах Украины как демократической страны,

– сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что ключевым условием проведения выборов является безопасность и сохранение обороноспособности государства. Трансформация или частичная демобилизация возможны только так, чтобы не потерять войско и позиции, ведь это создает серьезные риски.

Зеленский уточнил, что президентские, парламентские и местные выборы – разные процессы. Президентские могут быть организованы быстрее после подписания соглашения, тогда как парламентские и местные – только после отмены военного положения из-за конституционных ограничений.

При каких условиях может состояться референдум?

По словам Зеленского, Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или на всеукраинский референдум. Он также допустил проведение референдума одновременно с президентскими выборами, если будут выполнены необходимые условия.

Даже если я подписал соглашение как президент, а оно идет на референдум, решение референдума будет выше моей подписи,

– подчеркнул он.

Президент также добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом. Для проведения референдума необходимо минимум 60 дней и полное прекращение огня на этот срок.

