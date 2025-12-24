Україна може провести президентські вибори після підписання мирної угоди, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести президентські вибори якомога швидше після підписання угоди про завершення війни. Він додав, що це можливо за умови дотримання безпекових і демократичних стандартів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський уперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану

Що відомо про можливі вибори в Україні?

За словами президента, вибори після укладання мирної угоди закладене у пункті 18 рамкового документа, який обговорюється з партнерами. Зеленський наголосив, що Верховна Рада України зможе визначити дату проведення президентських виборів після підписання угоди або в ході її реалізації.

Україна може провести вибори та зробити це в інтересах України як демократичної країни,

– сказав він.

Водночас президент підкреслив, що ключовою умовою проведення виборів є безпека та збереження обороноздатності держави. Трансформація чи часткова демобілізація можливі лише так, щоб не втратити військо та позиції, адже це створює серйозні ризики.

Зеленський уточнив, що президентські, парламентські та місцеві вибори – різні процеси. Президентські можуть бути організовані швидше після підписання угоди, тоді як парламентські та місцеві – лише після скасування воєнного стану через конституційні обмеження.

За яких умов може відбутися референдум?

За словами Зеленського, Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або на всеукраїнський референдум. Він також допустив проведення референдуму одночасно з президентськими виборами, якщо будуть виконані необхідні умови.

Навіть якщо я підписав угоду як президент, а вона йде на референдум, рішення референдуму буде вище за мій підпис,

– наголосив він.

Президент також додав, що гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом. Для проведення референдуму необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін.

Можливі вибори в Україні: останні новини