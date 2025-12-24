Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что известно о возможных выборах в Украине?
По словам президента, выборы после заключения мирного соглашения заложено в пункте 18 рамочного документа, который обсуждается с партнерами. Зеленский отметил, что Верховная Рада Украины сможет определить дату проведения президентских выборов после подписания соглашения или во время его реализации.
Украина может провести выборы и сделать это в интересах Украины как демократической страны,
– сказал он.
В то же время президент подчеркнул, что ключевым условием проведения выборов является безопасность и сохранение обороноспособности государства. Трансформация или частичная демобилизация возможны только так, чтобы не потерять войско и позиции, ведь это создает серьезные риски.
Зеленский уточнил, что президентские, парламентские и местные выборы – разные процессы. Президентские могут быть организованы быстрее после подписания соглашения, тогда как парламентские и местные – только после отмены военного положения из-за конституционных ограничений.
При каких условиях может состояться референдум?
По словам Зеленского, Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или на всеукраинский референдум. Он также допустил проведение референдума одновременно с президентскими выборами, если будут выполнены необходимые условия.
Даже если я подписал соглашение как президент, а оно идет на референдум, решение референдума будет выше моей подписи,
– подчеркнул он.
Президент также добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом. Для проведения референдума необходимо минимум 60 дней и полное прекращение огня на этот срок.
Возможные выборы в Украине: последние новости
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук создал рабочую группу для разработки законодательства о выборах во время войны. Однако существует немало проблем, связанных с проведением голосования. В частности, это касается военных на фронте, людей на временно оккупированных территориях и за рубежом.
Согласно данным ЦИК, количество украинцев, которые могут принять участие в выборах, трудно определить из-за миграции и проблем с избирательными адресами. Около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, а до 7,5 миллиона находятся за рубежом.