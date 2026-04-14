Это не просто провал, – аналитик разобрал, какие критические ошибки совершила Россия в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство в Венгрии. Российские политтехнологи, которые помогали Виктору Орбану, буквально потерпели крах.

Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что российские политтехнологи полностью провалились. Там даже не смогли выполнить задачу-минимум.

На какие результаты рассчитывала Россия?

По словам Корниенко, минимальная задача для российских политтехнологов была не дать "Тисе" конституционного большинства. В противном случае там рассчитывали, чтобы достаточно голосов набрала ультраправая партия Mi Hazank ("Наша Родина"). Это позволило бы "Фидесу" создать коалицию.

Ранее я описывал 5 сценариев. Базовый – победа "Тисы", но без конституционного большинства. Эти результаты – провальные для кремлевских политтехнологов. Здесь большой "привет" Кириенко, команда которого помогала Орбану. Уже была информация, что после провала в Молдове там обновили команду,

– рассказал Корниенко.

В конце концов оппозиционная партия "Тиса" набрала голоса даже в тех округах, которые всегда были за "Фидес". Теперь будущий премьер-министр Петер Мадьяр будет работать над тем, чтобы объединить венгров и поддерживать это большинство.

Не стоит ожидать, что новый лидер Венгрии будет союзником Кремля. Но понятно, что он не будет проукраинским.

Это будет обычный венгерский политик, который отстаивает венгерские интересы. Но с ним можно будет разговаривать. Это ключевой результат выборов,

– отметил Корниенко.

Выборы в Венгрии: последние новости