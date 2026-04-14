Це не просто провал, – аналітик розібрав, які критичні помилки зробила Росія в Угорщині

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула конституційну більшість в Угорщині. Російські політтехнологи, які допомагали Віктору Орбану, буквально зазнали краху.

Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що російські політтехнологи повністю провалилися. Там навіть не змогли виконати завдання-мінімум.

На які результати розраховувала Росія?

За словами Корнієнка, мінімальне завдання для російських політтехнологів було не дати "Тисі" конституційної більшості. В іншому випадку там розраховували, щоб достатньо голосів набрала ультраправа партія Mi Hazank ("Наша Батьківщина"). Це дозволило б "Фідесу" створили коаліцію.

Раніше я описував 5 сценаріїв. Базовий – перемога "Тиси", але без конституційної більшості. Ці результати – провальні для кремлівських політтехнологів. Тут великий "привіт" Кирієнку, команда якого допомагала Орбану. Вже була інформація, що після провалу в Молдові там оновили команду,

– розповів Корнієнко.

Зрештою опозиційна партія "Тиса" набрала голоси навіть в тих округах, які завжди були за "Фідес". Тепер майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр працюватиме над тим, аби об'єднати угорців та підтримувати цю більшість.

Не варто очікувати, що новий лідер Угорщини буде союзником Кремля. Але зрозуміло, що він не буде проукраїнським.

Це буде звичайний угорський політик, який відстоює угорські інтереси. Але з ним можна буде розмовляти. Це ключовий результат виборів,

– зауважив Корнієнко.

