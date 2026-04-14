Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что российские политтехнологи полностью провалились. Там даже не смогли выполнить задачу-минимум.
На какие результаты рассчитывала Россия?
По словам Корниенко, минимальная задача для российских политтехнологов была не дать "Тисе" конституционного большинства. В противном случае там рассчитывали, чтобы достаточно голосов набрала ультраправая партия Mi Hazank ("Наша Родина"). Это позволило бы "Фидесу" создать коалицию.
Ранее я описывал 5 сценариев. Базовый – победа "Тисы", но без конституционного большинства. Эти результаты – провальные для кремлевских политтехнологов. Здесь большой "привет" Кириенко, команда которого помогала Орбану. Уже была информация, что после провала в Молдове там обновили команду,
– рассказал Корниенко.
В конце концов оппозиционная партия "Тиса" набрала голоса даже в тех округах, которые всегда были за "Фидес". Теперь будущий премьер-министр Петер Мадьяр будет работать над тем, чтобы объединить венгров и поддерживать это большинство.
Не стоит ожидать, что новый лидер Венгрии будет союзником Кремля. Но понятно, что он не будет проукраинским.
Это будет обычный венгерский политик, который отстаивает венгерские интересы. Но с ним можно будет разговаривать. Это ключевой результат выборов,
– отметил Корниенко.
Выборы в Венгрии: последние новости
- Оппозиционная партия "Тиса" получила 138 из 199 мест в парламентов, что гарантировало ей конституционное большинство. Тамошний лидер Петер Мадьяр не является таким радикальным в отношении Украины, каким был Виктор Орбан. В 2024 году он даже посетил Киев и передал 40 тысяч больнице "Охматдет".
- Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко считает, что взгляды Мадьяра не сильно отличаются от взглядов Орбана. Поэтому не стоит сильно им очаровываться. Несмотря на это, Мадьяр признавал, что Россия напала на Украину.
- Политолог Игорь Рейтерович заметил, что Виктор Орбан быстро признал свое поражение. Хотя некоторые эксперты прогнозировали, что тот пойдет на деструктивные шаги и не захочет передавать власть.