Политолог и президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, каких именно политических взглядов придерживается Петер Мадьяр. Он предположил, сможет ли измениться его позиция под влиянием внешних обстоятельств.

Выражал ли поддержку Украине Мадьяр?

Буряченко отметил, что к Петеру Мадьяру есть вопросы, потому что раньше он, вероятно, разделял политические приоритеты действующего премьер-министра Венгрии. Более того, его жена занимала должность министра в кабинете Орбана. Также многие люди из сегодняшнего окружения Мадьяра имеют схожие политические взгляды с Виктором Орбаном.

Не стоит надеяться на то, что это политик с радикально противоположными Орбану взглядами. Поэтому для того, чтобы наше общество потом не разочаровывались в Мадьяре, даже если он выиграет выборы, не нужно им очаровываться,

– подчеркнул политолог.

В публичном пространстве Мадьяр никогда особо не поддерживал Украину. Он говорил о том, что, мол, плохо, что Россия напала на Украину, называл Россию "государством-агрессором" и даже однажды приезжал в Киев.

Стоит знать. Петер Мадьяр в июле 2024 года посетил Украину. В Киеве он почтил память павших защитников у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря. Также он приехал в "Охматдет", который ранее пострадал от обстрела россиян, и привез гуманитарную помощь. Также он осудил Виктора Орбана, который накануне летал в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

"Кажется единственное отличие Орбана от Мадьяра, кроме того, что у них разный возраст, в том, что Орбан глубоко работает с Владимиром Путиным, с Россией и зависим от нее. Предположительно, в Москве имеется большой компромат на него. И он очень рассчитывает на продолжение энергетического коррупционного потока через Венгрию благодаря близким связям с россиянами. У Мадьяра же пока таких тесных связей с Путиным нет", – объяснил президент Международного института исследований безопасности.

Однако, если Мадьяр выиграет выборы, то нельзя утверждать стопроцентно, что он откажется от российского транзита. Такие риски существуют. И если Мадьяр не будет транслировать единую позицию с Урсулой фон дер Ляйен и с центристской частью Европы, то он будет все равно дрейфовать в сторону Кремля.

К тому же в Москве, как отметил политолог, умеют мотивировать любого венгерского политика огромными суммами денег, которые он потом сможет использовать для своей политической деятельности.

Поэтому если Мадьяр выиграет выборы, то для Украины это даст определенный шанс на перезагрузку взаимоотношений с Венгрией и на начало потепления взаимоотношений между нашими странами,

– предположил Алексей Буряченко.

Однако, добавил он, это не снимает все риски, что Петер Мадьяр со временем не станет так же зависимым от россиян, как сегодня Орбан.

Какие заявления делал Петер Мадьяр?