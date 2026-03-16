Об этом написал лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в соцсетях.
Что известно о скандале в Венгрии из-за флага Украины?
Как заявил Мадьяр, развертывание флага – было попыткой власти дискредитировать марш, организованный политической оппозицией.
Правящая партия буквально организовала провокацию с фейковым (украинским – 24 Канал) флагом с помощью молодежи, которая тесно связана с ними. Может ли эта подлая власть опуститься еще ниже? Может,
– заявил он.
По информации Telex, инцидент на митинге имел признаки спланированной акции. Около 8 – 9 человек внезапно зашли в толпу и по сигналу развернули большой украинский флаг длиной несколько метров. Тогда как рядом сразу появились операторы с камерами.
Участники шествия отреагировали возмущенно и начали вытеснять группу, после чего через несколько минут, услышав свисток, активисты свернули флаг и быстро покинули место. Хотя акция длилась недолго, ее активно распространили провластные медиа.
Политики партии "Фидес" также подхватили инцидент в соцсетях: глава МИД Петер Сийярто заявил, что "всё говорит само за себя", сравнив фото с марша оппозиции с украинским флагом и митинга сторонников Орбана с венгерским.
Что известно о политике Венгрии в отношении Украины?
Венгрия блокирует решение ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро и новый пакет санкций против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов поддержать помощь только после восстановления работы нефтепровода Дружба, утверждая, что он технически готов к транспортировке нефти.
По его словам, пока Венгрия находится в условиях "нефтяной блокады", она не будет соглашаться на новые решения по поддержке Украины. Обсуждение этого вопроса планируют поднять на заседании Совета ЕС 16 марта.
Также Сийярто заявил во время Марша мира в Будапеште, что правительство делает все возможное, чтобы не допустить втягивания страны в войну против Украины. По его словам, Будапешт не предоставляет Киеву ни военной, ни финансовой помощи, а также выступает против вступления Украины в Европейский Союз.