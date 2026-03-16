Об этом написал лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в соцсетях.

Что известно о скандале в Венгрии из-за флага Украины?

Как заявил Мадьяр, развертывание флага – было попыткой власти дискредитировать марш, организованный политической оппозицией.

Правящая партия буквально организовала провокацию с фейковым (украинским – 24 Канал) флагом с помощью молодежи, которая тесно связана с ними. Может ли эта подлая власть опуститься еще ниже? Может,

– заявил он.

По информации Telex, инцидент на митинге имел признаки спланированной акции. Около 8 – 9 человек внезапно зашли в толпу и по сигналу развернули большой украинский флаг длиной несколько метров. Тогда как рядом сразу появились операторы с камерами.

Участники шествия отреагировали возмущенно и начали вытеснять группу, после чего через несколько минут, услышав свисток, активисты свернули флаг и быстро покинули место. Хотя акция длилась недолго, ее активно распространили провластные медиа.

Политики партии "Фидес" также подхватили инцидент в соцсетях: глава МИД Петер Сийярто заявил, что "всё говорит само за себя", сравнив фото с марша оппозиции с украинским флагом и митинга сторонников Орбана с венгерским.

