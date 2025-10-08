Количество желающих заключать контракт с ВСУ среди молодежи 18 – 25 лет уменьшилось. Ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий, передает 24 Канал.

Смотрите также Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных

Почему уменьшилось количество желающих идти в ВСУ?

По данным Дениса Швыдкого, количество желающих служить по контракту в Вооруженных Силах Украины уменьшилось среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Спад объясняют тем, что украинцы этого возраста могут быть за рубежом.

В то же время военный прогнозирует, что в течение 2 – 3 месяцев часть молодых людей вернется в Украину и начнет заключать контракты, что положительно повлияет на динамику.

Швыдкий отметил, что других факторов, которые бы свидетельствовали о снижении интереса к службе, пока не наблюдают. Также он добавил, что первые контрактники, которые подписали соглашения год назад, вскоре завершат срок и делятся преимущественно положительным опытом.

Они (контрактники – 24 Канал) уже научились, они уже выполняют задачи, работают, все всем нравится,

– сказал Швыдкий.

Что известно о выезде молодежи из Украины?