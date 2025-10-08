Почему меньше молодежи идет по контракту в ВСУ: военный назвал причину
- Количество молодежи, которая заключает контракт с ВСУ, уменьшилось из-за возможного пребывания украинцев за рубежом.
- Прогнозируется, что за 2 – 3 месяца часть молодых людей вернется в Украину, что положительно повлияет на количество контрактов.
Количество желающих заключать контракт с ВСУ среди молодежи 18 – 25 лет уменьшилось. Ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий, передает 24 Канал.
Почему уменьшилось количество желающих идти в ВСУ?
По данным Дениса Швыдкого, количество желающих служить по контракту в Вооруженных Силах Украины уменьшилось среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Спад объясняют тем, что украинцы этого возраста могут быть за рубежом.
В то же время военный прогнозирует, что в течение 2 – 3 месяцев часть молодых людей вернется в Украину и начнет заключать контракты, что положительно повлияет на динамику.
Швыдкий отметил, что других факторов, которые бы свидетельствовали о снижении интереса к службе, пока не наблюдают. Также он добавил, что первые контрактники, которые подписали соглашения год назад, вскоре завершат срок и делятся преимущественно положительным опытом.
Они (контрактники – 24 Канал) уже научились, они уже выполняют задачи, работают, все всем нравится,
– сказал Швыдкий.
Что известно о выезде молодежи из Украины?
Мужчинам в возрасте 18 – 22 лет включительно пока разрешен выезд за границу. По словам нардепа Вениславского, это не влияет на мобилизацию и он убежден, что молодые украинцы в будущем вернутся для восстановления страны.
Польские пограничники зафиксировали, что в течение месяца в страну прибыли более 56 тысяч украинцев в возрасте 18 – 22 лет. В то же время более 19 тысяч представителей этой возрастной группы выехали из Польши.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отмечал в комментарии 24 Каналу, что украинские пограничники не ведут статистику по возрасту.