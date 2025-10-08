Кількість охочих укладати контракт із ЗСУ серед молоді 18 – 25 років зменшилась. Очікується що найближчим часом ситуація стабілізується.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий механізм мобілізації: які дані отримають ТЦК та де шукатимуть військовозобов'язаних

Чому зменшилась кількість охочих йти в ЗСУ?

За даними Дениса Швидкого, кількість охочих служити за контрактом у Збройних Силах України зменшилася серед молоді віком від 18 до 25 років. Спад пояснюють тим, що українці цього віку можуть бути за кордоном.

Водночас військовий прогнозує, що впродовж 2 – 3 місяців частина молодих людей повернеться в Україну і почне укладати контракти, що позитивно вплине на динаміку.

Швидкий зазначив, що інших чинників, які б свідчили про зниження інтересу до служби, наразі не спостерігають. Також він додав, що перші контрактники, які підписали угоди рік тому, незабаром завершать термін і діляться переважно позитивним досвідом.

Вони (контрактники – 24 Канал) вже навчилися, вони вже виконують завдання, працюють, все всім подобається,

– сказав Швидкий.

Що відомо про виїзд молоді з України?