Во время военного положения некоторые военнообязанные украинцы могут получить бронирование от мобилизации. Эти граждане также имеют право на выезд за границу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката адвокатского бюро "Романа Сацыка" Марии Ганиной для "РБК-Украина".

Кто может выехать за границу?

Мария Ганина объяснила, что забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу не только в служебные командировки, но и в отпуск.

Для этого им необходимо подготовить отдельный пакет документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

приказ на отпуск;

справка о месте работы;

основной документ, который подтверждает его бронирование;

указание страны прибытия;

даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Стоит отметить, что работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля,

– объяснили в Министерстве юстиции.

В ведомстве также советуют накануне путешествия уточнять порядок пересечения границы у работников Госпогранслужбы по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.

Юристы отмечают, что на практике часто встречаются случаи отказов, как правомерных, так и необоснованных. Иногда с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем.

Кому еще могут разрешить выезд за границу?