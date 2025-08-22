Під час воєнного стану деякі військовозобов'язані українці можуть отримати бронювання від мобілізації. Ці громадяни також мають право на виїзд за кордон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки адвокатського бюро "Романа Сацика" Марії Ганіної для "РБК-Україна".

Хто може виїхати за кордон?

Марія Ганіна пояснила, що заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть виїжджати за кордон не лише у службових відрядженнях, а й у відпустку.

Для цього їм необхідно підготувати окремий пакет документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

наказ на відпустку;

довідка про місце роботи;

основний документ, який підтверджує його бронювання;

зазначення країни прибуття;

дати поїздки включно з датою повернення додому.

Варто зазначити, що працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю,

– пояснили в Міністерстві юстиції.

У відомстві також радять напередодні подорожі уточнювати порядок перетину кордону у працівників Держприкордонслужби за телефоном 1598 або через інші канали комунікації.

Юристи зазначають, що на практиці часто трапляються випадки відмов, як правомірних, так і необґрунтованих. Іноді з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем.

Кому ще можуть дозволити виїзд за кордон?