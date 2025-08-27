Кабмин принял постановление, которое дает мужчинам с 18 до 22 лет включительно пересекать границу Украины с другими государствами. В то же время в этом документе прописаны четкие исключения, кто не будет иметь соответствующего права.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

Кто не будет иметь возможность из мужчин 18 – 22 лет пересекать границу?

Андрей Демченко уточнил, что ограничения на пересечение границы, по-прежнему, будут оставаться для той категории граждан в возрасте 18 – 22 года, которые подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы.

Собственно, этот пункт касается лиц, занимающих должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, ряд должностей, которые четко прописывает эта норма и для этой категории граждан, по-прежнему, будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку,

– пояснил представитель ГПСУ.

О чем говорится в пункте 2.14 Правил пересечения государственной границы?

В случае введения военного положения за границу в служебные командировки могут выезжать члены правительства, их заместители, руководители и заместители государственных органов, депутаты, судьи, прокуроры, должностные лица местных администраций, руководители госпредприятий и компаний, где большинство акций принадлежит государству, а также другие работники, которые забронированы на время мобилизации.



Женщины-госслужащие (включая усыновительниц, опекунами, приемными матерями) и мужчины, которые являются одинокими родителями или опекунами и самостоятельно воспитывают детей до 18 лет, могут выезжать за границу для встречи с детьми или сопровождения их за пределы Украины. Для этого нужны подтверждающие документы, а пропуск осуществляют пограничники.

Что известно о разрешении для мужчин 18 – 22 лет пересекать границу?