В ГПСУ объяснили, какие исключения в разрешении выезда за границу мужчин в возрасте 18 – 22 лет
- Кабинет Министров Украины принял постановление, что позволяет мужчинам от 18 до 22 лет пересекать границу, но есть исключение для тех, кто подпадает под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы.
- Пункт 2.14 ограничивает выезд для должностных лиц государственной власти, местных администраций и других лиц, которые могут выезжать только в служебные командировки во время военного положения.
- Исключения также касаются женщин-госслужащих, одиноких родителей, которые могут выезжать с детьми за границу при наличии подтверждающих документов.
Кабмин принял постановление, которое дает мужчинам с 18 до 22 лет включительно пересекать границу Украины с другими государствами. В то же время в этом документе прописаны четкие исключения, кто не будет иметь соответствующего права.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.
Кто не будет иметь возможность из мужчин 18 – 22 лет пересекать границу?
Андрей Демченко уточнил, что ограничения на пересечение границы, по-прежнему, будут оставаться для той категории граждан в возрасте 18 – 22 года, которые подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы.
Собственно, этот пункт касается лиц, занимающих должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, ряд должностей, которые четко прописывает эта норма и для этой категории граждан, по-прежнему, будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку,
– пояснил представитель ГПСУ.
О чем говорится в пункте 2.14 Правил пересечения государственной границы?
В случае введения военного положения за границу в служебные командировки могут выезжать члены правительства, их заместители, руководители и заместители государственных органов, депутаты, судьи, прокуроры, должностные лица местных администраций, руководители госпредприятий и компаний, где большинство акций принадлежит государству, а также другие работники, которые забронированы на время мобилизации.
Женщины-госслужащие (включая усыновительниц, опекунами, приемными матерями) и мужчины, которые являются одинокими родителями или опекунами и самостоятельно воспитывают детей до 18 лет, могут выезжать за границу для встречи с детьми или сопровождения их за пределы Украины. Для этого нужны подтверждающие документы, а пропуск осуществляют пограничники.
Что известно о разрешении для мужчин 18 – 22 лет пересекать границу?
Кабинет Министров Украины 26 августа внес изменения в правила пересечения государственной границы. Теперь во время военного положения за границу смогут выезжать и мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.
По состоянию на утро 27 августа постановление украинского правительства еще не обнародовано. В силу оно вступит только на следующий день после публикации.
По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, право на выезд будет иметь молодежь в возрасте до 22 лет включительно.
Кроме того, по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет для выезда за границу нужен военно-учетный документ. Он должен быть вместе с паспортом.