27 серпня, 10:53
У ДПСУ пояснили, які є винятки у дозволі виїзду за кордон чоловіків віком 18 – 22 років

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам від 18 до 22 років перетинати кордон, але є виключення для тих, хто підпадає під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону.
  • Пункт 2.14 обмежує виїзд для посадовців державної влади, місцевих адміністрацій та інших осіб, які можуть виїжджати лише у службові відрядження під час воєнного стану.
  • Винятки також стосуються жінок-держслужбовців, одиноких батьків, які можуть виїжджати з дітьми за кордон за наявності підтвердних документів.

Кабмін ухвалив постанову, яка дає чоловікам з 18 до 22 років включно перетинати кордон України з іншими державами. Водночас у цьому документі прописані чіткі винятки, хто не матиме відповідного права.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

Хто не матиме можливість з чоловіків 18 – 22 років перетинати кордон?

Андрій Демченко уточнив, що обмеження на перетин кордону, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії громадян у віці 18 – 22 роки, які підпадають під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону. 

Власне, цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, низку посад, які чітко прописує ця норма і для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження, 
– пояснив речник ДПСУ.

Про що йдеться у пункті 2.14 Правил перетину державного кордону?


У разі запровадження воєнного стану за кордон у службові відрядження можуть виїжджати члени уряду, їхні заступники, керівники та заступники державних органів, депутати, судді, прокурори, посадовці місцевих адміністрацій, керівники держпідприємств та компаній, де більшість акцій належить державі, а також інші працівники, які заброньовані на час мобілізації.

Жінки-держслужбовці (включно з усиновлювачками, опікунами, прийомними матерями) та чоловіки, які є одинокими батьками чи опікунами й самостійно виховують дітей до 18 років, можуть виїжджати за кордон для зустрічі з дітьми або супроводу їх за межі України. Для цього потрібні підтвердні документи, а пропуск здійснюють прикордонники. 

Що відомо про дозвіл для чоловіків 18 – 22 роки перетинати кордон?

  • Кабінет Міністрів України 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону. Тепер під час воєнного стану за кордон зможуть виїжджати й чоловіки віком від 18 до 22 років.

  • Станом на ранок 27 серпня постанова українського уряду ще не оприлюднена. Чинності вона набере лише наступного дня після публікації. 

  • За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, право на виїзд матиме молодь віком до 22 років включно

  • Окрім того, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон потрібен військово-обліковий документ. Він має бути разом із паспортом.
     