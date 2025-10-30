Бежит ли молодежь из Украины: в ГПСУ прокомментировали выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выехать из Украины. Однако в Госпогранслужбе говорят, что в большинстве границу пересекают женщины, дети и пожилые люди.

Тогда как выезд молодых мужчин не является массовым, общий поток даже несколько сократился осенью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире "Ранок.LIVE".

Сколько мужчин выехали за границу?

По словам Демченко, пересечение государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет составляет незначительную долю от общего пассажиропотока. Стоит заметить, что молодые украинцы не только выезжают, но и активно возвращаются в страну.

Так, мы видим движение граждан этой возрастной группы, но если сравнить с общим пассажиропотоком – это небольшое количество. Кроме того, среди них немало тех, кто наоборот въезжает в Украину,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Он также подчеркнул, что сентябрь и октябрь были относительно спокойными месяцами и общий трафик через границу даже уменьшился. В сентябре фиксировалось примерно на миллион меньше пересечений границы, чем в августе, а октябрь показал еще более низкие показатели.

Зато в The Telegraph отмечают, что почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста покинули страну за последние два месяца после того, как президент Владимир Зеленский смягчил правила выезда.

В материале говорят, что для сравнения, вся британская армия насчитывает около 70 000 человек. Предоставляя молодым украинцам больше свободы для выезда, власть надеялась, что позже больше людей вернутся и добровольно пойдут воевать.

В Германии, где канцлер Фридрих Мерц пытается ужесточить либеральные миграционные правила, количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих еженедельно, к середине сентября резко возросло с 19 до более чем 1000. К октябрю это число выросло до 1400 – 1800 в неделю.

По словам представителя МВД Германии, новые въезды стали частью "первого этапа роста миграции после вступления в силу постановления, принятого Украиной летом". Отмечается, что количество украинцев, которое постоянно растет, усилит давление на Мерца, требуя прекратить поддержку беженцев из Украины, которые скрываются в Германии.

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии", занимающая первое место в опросах общественного мнения, призвала Берлин приостановить выплаты помощи украинцам, а также выступила против военной поддержки Киева.

Выезд за границу во время войны: коротко о главном