В Брянской области России после взрывов пылала сверхважная подстанция
- В Брянской области в результате взрывов пострадала подстанция "Новобрянская", которая является важным энергетическим объектом.
- Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинских дронов, в результате которой якобы повреждены 9 жилых домов.
В России продолжают палить электроподстанции по неизвестным причинам. Ночью взрывы раздавались в населенном пункте неподалеку от Брянска.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Supernova+.
Что взорвалось возле Брянска 29 октября?
Ночью во время массированной атаки на Россию громко было в Выгоничах возле Брянска. Жители слышали два взрыва, после которых небо ярко засияло. На месте, где гремели взрывы, начался пожар.
Телеграм-сообщества пишут, что в населенном пункте могли поразить подстанция "Новобрянская". Это узловой энергообъект Брянской области, обеспечивающий выдачу мощности от атомных электростанций и других крупных источников в региональную энергосеть.
В России раздавались взрывы на подстанции "Новобрянская": видео
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что регион попал под атаку украинских дронов. По его словам, в результате атаки повреждены 9 жилых домов и производственное помещение АПХ "Мираторг". К тому же чиновник заявил, что в Выгоницком районе якобы погибла женщина.
Отметим! Ночью над Брянской областью зафиксировали 46 БпЛА. Дроны якобы сбила российская ПВО. В общем БпЛА видели в 10 различных регионах. На Россию летели 100 беспилотников.
Массированная атака по России: что известно?
В России под атакой дронов ночью оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске. Предприятие является основным производителем полиэтилена и полипропилена в России. Местные власти сообщили, что существенных повреждений на месте атаки не произошло, жертв и пострадавших также не было.
В Ульяновской области России на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл" произошло от 5 до 8 взрывов, вероятно, вызванных атакой дронов. После взрывов в небе был заметен дым.
Ночью горел также Марийский НПЗ в селе Табашино, который расположен в 1000 километрах от границы Украины. На нем ежегодно производят более 1,6 миллиона тонн нефти.