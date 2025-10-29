У Брянській області Росії після вибухів палала надважлива підстанція

У Росії продовжують палати електропідстанції за невідомих причин. Уночі вибухи лунали в населеному пункті неподалік Брянська.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.

Що вибухнуло біля Брянська 29 жовтня?

Уночі під час масованої атаки на Росію гучно було у Вигоничах біля Брянська. Жителі чули два вибухи, після яких небо яскраво засяяло. На місці, де гриміли вибухи, почалася пожежа.

Телеграм-спільноти пишуть, що в населеному пункті могли уразити підстанція "Новобрянська". Це вузловий енергооб'єкт Брянської області, що забезпечує видачу потужності від атомних електростанцій та інших великих джерел у регіональну енергомережу.

У Росії лунали вибухи на підстанції "Новобрянська": відео

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що регіон потрапив під атаку українських дронів. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 9 житлових будинків та виробниче приміщення АПХ "Міраторг". До того ж посадовець заявив, що у Вигоницькому районі нібито загинула жінка.

Зазначимо! Уночі над Брянською областю зафіксували 46 БпЛА. Дрони буцімто збила російська ППО. Загалом БпЛА бачили в 10 різних регіонах. На Росію летіли 100 безпілотників.

Масована атака по Росії: що відомо?