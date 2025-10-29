У Брянській області Росії після вибухів палала надважлива підстанція
- У Брянській області в результаті вибухів постраждала підстанція "Новобрянська", яка є важливим енергетичним об'єктом.
- Губернатор Брянської області повідомив про атаку українських дронів, внаслідок якої нібито пошкоджено 9 житлових будинків.
У Росії продовжують палати електропідстанції за невідомих причин. Уночі вибухи лунали в населеному пункті неподалік Брянська.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.
Що вибухнуло біля Брянська 29 жовтня?
Уночі під час масованої атаки на Росію гучно було у Вигоничах біля Брянська. Жителі чули два вибухи, після яких небо яскраво засяяло. На місці, де гриміли вибухи, почалася пожежа.
Телеграм-спільноти пишуть, що в населеному пункті могли уразити підстанція "Новобрянська". Це вузловий енергооб'єкт Брянської області, що забезпечує видачу потужності від атомних електростанцій та інших великих джерел у регіональну енергомережу.
У Росії лунали вибухи на підстанції "Новобрянська": відео
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що регіон потрапив під атаку українських дронів. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 9 житлових будинків та виробниче приміщення АПХ "Міраторг". До того ж посадовець заявив, що у Вигоницькому районі нібито загинула жінка.
Зазначимо! Уночі над Брянською областю зафіксували 46 БпЛА. Дрони буцімто збила російська ППО. Загалом БпЛА бачили в 10 різних регіонах. На Росію летіли 100 безпілотників.
Масована атака по Росії: що відомо?
У Росії під атакою дронів вночі опинився хімічний завод "Ставролен" в Будьонновську. Підприємство є основним виробником поліетилену та поліпропілену в Росії. Місцева влада повідомила, що суттєвих пошкоджень на місці атаки не сталося, жертв та постраждалих також не було.
В Ульяновській області Росії на нафтопереробному заводі "НС-Ойл" сталося від 5 до 8 вибухів, ймовірно, спричинених атакою дронів. Після вибухів у небі було помітно дим.
Уночі горів також Марійський НПЗ у селі Табашино, який розташований за 1000 кілометрів від кордону України. На ньому щорічно виготовляють понад 1,6 мільйона тонн нафти.