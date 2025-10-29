Це в ефірі 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, це було грамотне та вчасне рішення.

Чому важлива ця операція?

Роман Світан припустив, що, найімовірніше, перший удар був ракетами. Він заклинив систему скиду води. Потім був повторний удар безпілотниками, які добили шлюзи.

З Бєлгородського водосховища вода йде у Сіверський Донець і далі насичує цей напрямок у бік Вовчанська. Тобто лівий берег Сіверського Донця до Вовчанська був затоплений. Навіть якщо вода розлилась на 20 – 30 сантиметрів, але затопило майже до пояса будь-які наземні комунікації.

Як мінімум, це зірвало російський наступ на цій ділянці, щоб відтягнути частину резервів з Покровська. Для того, щоб зв'язати наші резерви, розтягнути наші війська по фронту, росіяни кілька тижнів організовують воєнні операції зі спробою вийти на правий берег у районі Херсона, створити серйозний тиск у районі Вовчанська,

– пояснив військовий експерт.

Тому удар по Бєлгородській дамбі – це дуже грамотне та вчасне рішення. Можливо, вода зійде через півтора – два тижні. Усе залежатиме від дощів. Якщо дощі будуть йти постійно, то вона може взагалі не зійти. Якщо вода зійде, то потрібно буде атакувати Бєлгородське водосховище повністю, щоб скинути його у Сіверський Донець.

Що відомо про атаку на Бєлгородське водосховище?