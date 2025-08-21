"Вопрос выживания": Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут выйти с Востока
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится отдать России территорию Донецкой области в ее административных границах, поскольку это важно для безопасности страны.
- Зеленский объяснил Дональду Трампу, что выход ВСУ с Востока откроет путь к Харькову и Днепру, а Путин попытается продолжить оккупацию, независимо от подписанных соглашений.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится полностью отдать России территорию Донецкой области в ее административных границах, ведь речь идет о выживании страны.
Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами 20 августа, сообщает 24 Канал.
Почему ВСУ не выйдут из Донецкой области?
Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме он объяснил американскому президенту значение Донбасса для Украины.
Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков. Я ему продемонстрировал дороги к Днепру – промышленному центру Украины, одному из них. Я ему отметил, что много важных аспектов здесь есть,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский заявил, что Украина не может просто выйти с Востока. По его словам, это вопрос не только Конституции, но и выживания государства, ведь речь идет о сильнейших оборонительных рубежах и расстоянии до промышленных центров.
Если Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Независимо от того, или что-то подпишет, или не подпишет. Согласился ли президент Трамп? Он понял,
– подытожил Владимир Зеленский.
Во время встречи с Трампом президент также объяснил ему реальные масштабы оккупированных Россией территорий Донецкой области. По его словам, с начала полномасштабной войны российские войска захватили около трети области, ведь еще одна треть была оккупирована до 2022 года.
Поэтому, как отметил Зеленский, заявления о возможности оккупации всего Донбасса до конца года являются лишь пустыми разговорами.
Что известно о мирных переговорах?
18 августа Трамп во время визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом позвонил Путину. По результатам разговора президент США заявил, что глава Кремля готов встретиться с украинским лидером.
Сам Владимир Зеленский заявлял, что все вопросы, касающиеся территорий и других моментов заключения мира будут обсуждаться на уровне лидеров стран. Сейчас такие аспекты невозможно согласовать без проведения трехсторонней встречи.
Впоследствии во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.