Украинские военные после освобождения из плена будут получать 50 тысяч гривен ежемесячно. Рада поддержала соответствующий законопроект №13627.

Выплаты будут получать лица, имеющие заболевания, требующие длительного стационарного лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что известно о законопроекте?

"За" проголосовали 244 депутата.

Также Рада поддержала решение о безотлагательном подписании этого законопроекта. "За" – 232.

Закон предусматривает, что:

военным, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут выплачивать в месяц 50 000 гривен,

выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами);

в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях такие выплаты будут останавливать, а по обвинительному приговору – отменять;

справка об обстоятельствах получения травмы или болезни будет оформляться в течение 5 дней.

"Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученные во время плена, чтобы избежать бюрократических преград и различной трактовки норм", – добавил нардеп Алексей Гончаренко.

Сейчас такие выплаты получают только те, кто имеет ранения, контузии или увечья. А отныне помощь будут получать освобожденные из плена военные, которые нуждаются в лечении из-за тяжелых заболеваний, которые они получили или которые обострились во время пребывания в плену.

