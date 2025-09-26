После многолетней службы военные получают право на ряд выплат и компенсаций, способствующих их адаптации. По закону, для военнослужащих существует несколько видов выплат.

Как военнослужащие могут получить выплаты?

Выплаты при увольнении с военной службы регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Сейчас военнослужащие имеют право на имеют право на:

компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер компенсации рассчитывается на основе среднемесячного дохода военнослужащего;



единовременное денежное пособие в случае увольнения с военной службы, размер которой зависит от продолжительности их службы и звания;



пенсионные выплаты, которые касаются военных, достигших пенсионного возраста или имеющих необходимый стаж для выхода на пенсию. Размер пенсии определяется в соответствии с законодательством и зависит от продолжительности службы, звания и других факторов;



другие выплаты, которые зависят от специфики службы, такие как компенсация за потерю трудоспособности, помощь на обучение или переквалификацию и тому подобное.

Важно! Чтобы получить надлежащие выплаты при увольнении, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части. Командир определяет дату увольнения и передает данные в финансовый отдел.

Далее нужно подготовить пакет документов, в который входят копия приказа об увольнении, справки о прохождении службы, информация о начислении зарплаты и другие необходимые документы. Их следует подать в финансовый отдел воинской части или соответствующего органа.

Финансовая служба рассматривает представленные документы, при необходимости она также может обращаться за дополнительными подтверждениями или консультациями. После принятия решения о выплате средства перечисляются на банковский счет военнослужащего.

Стоит отметить, что обычно выплаты осуществляются в течение одного месяца после увольнения, однако этот срок может меняться в зависимости от внутренних процедур воинской части или других обстоятельств.

