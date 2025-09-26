Какие выплаты предусмотрены для военных после увольнения со службы: полное объяснение
- Военнослужащие при увольнении имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск и одноразовую денежную помощь, размер которой зависит от продолжительности службы и звания.
- Для получения выплат необходимо подать рапорт командиру части и подготовить пакет документов для финансового отдела.
После многолетней службы военные получают право на ряд выплат и компенсаций, способствующих их адаптации. По закону, для военнослужащих существует несколько видов выплат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Как военнослужащие могут получить выплаты?
Выплаты при увольнении с военной службы регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Сейчас военнослужащие имеют право на имеют право на:
- компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер компенсации рассчитывается на основе среднемесячного дохода военнослужащего;
- единовременное денежное пособие в случае увольнения с военной службы, размер которой зависит от продолжительности их службы и звания;
- пенсионные выплаты, которые касаются военных, достигших пенсионного возраста или имеющих необходимый стаж для выхода на пенсию. Размер пенсии определяется в соответствии с законодательством и зависит от продолжительности службы, звания и других факторов;
- другие выплаты, которые зависят от специфики службы, такие как компенсация за потерю трудоспособности, помощь на обучение или переквалификацию и тому подобное.
Важно! Чтобы получить надлежащие выплаты при увольнении, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части. Командир определяет дату увольнения и передает данные в финансовый отдел.
Далее нужно подготовить пакет документов, в который входят копия приказа об увольнении, справки о прохождении службы, информация о начислении зарплаты и другие необходимые документы. Их следует подать в финансовый отдел воинской части или соответствующего органа.
Финансовая служба рассматривает представленные документы, при необходимости она также может обращаться за дополнительными подтверждениями или консультациями. После принятия решения о выплате средства перечисляются на банковский счет военнослужащего.
Стоит отметить, что обычно выплаты осуществляются в течение одного месяца после увольнения, однако этот срок может меняться в зависимости от внутренних процедур воинской части или других обстоятельств.
Возможна ли в Украине демобилизация?
Недавно народный депутат Роман Костенко высказался относительно демобилизации. По его мнению, ее можно было бы проводить, если бы в Украине изначально работали на правильную и справедливую мобилизацию.
Ранее в Верховной Раде заявили, что не будут принимать закон о демобилизации без предварительного обсуждения с военными. Руслан Стефанчук также подчеркивал важность справедливых правил в этом вопросе.
Сейчас в Украине демобилизация военнослужащих возможна по возрасту, состоянию здоровья, отсутствием возможности выполнения обязанностей по семейным обстоятельствам.