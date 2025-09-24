Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу министерства.

Смотрите также Могут ли мобилизовать младше 18 – 24 лет: объяснение юристов

Как в Армия+ подать рапорт на смену места службы?

Сейчас переводы возможны только между частями внутри структур Вооруженных Сил Украины или Национальной гвардии.

Для перевода необходимы необходимы рекомендательное письмо и военный документ.

Образец рекомендательного письма можно загрузить в Армии+ при подаче рапорта на смену места службы. Для этого на экране с добавлением рекомендательного письма следует нажать на текст справки ниже и загрузить шаблон. Письмо действительно 30 дней с даты подписи. Как отметили в Минобороны, следует успеть подать рапорт в течение этого срока.

Военным документом, как пояснили в министерстве, может быть военный билет, удостоверение офицера или другой документ. При добавлении важно не перепутать номера разделов с номерами страниц. Возле номеров разделов всегда есть соответствующие названия.

Если же для желаемой должности нужны дополнительные документы, например, справка ВВК или согласование от СБУ, следует подготовить их заранее и загрузить на отдельном экране.

Как подать рапорт на смену места службы в Армия+: смотрите видео

В Минобороны назвали наиболее распространенные ошибки при составлении рапорта на смену места службы.

Нечеткие фото документов. Следует использовать фотокамеру с высоким качеством или попросить собрата сделать фото и отправить через защищенный мессенджер. Затем можно загружать из галереи.

Неправильное название должности в рекомендательном письме или рапорте. Стоит указывать должность полностью и не сокращать ее. Например, если ваша должность звучит как "старший наводчик 1 расчета 1 самоходного артиллерийского взвода 3 самоходной артиллерийской батареи 1 самоходного артиллерийского дивизиона", нельзя писать просто "старший наводчик". Такой рапорт отклонят.

Должность в рекомендательном письме и в военных ведомостях разная. Нужно проверить, чтобы название должности в письме было таким же, как на экране с вашими военными ведомостями.

Номер воинской части в рекомендательном письме и в военном документе отличаются. Номер части должен совпадать в рекомендательном письме и в вашем военном документе.

Ваша воинская часть изменила номер. Если изменился номер или произошло переформирование части – надо приложить официальную справку об этом. Иначе Кадровый центр ВСУ зачислит только время вашей службы в части с новым номером. Если этот срок меньше 6 месяцев – рапорт отклонят.

В Минобороны советуют просматривать все данные перед подписанием и отредактировать рапорт, если заметили ошибку. И через 72 часа после подачи рапорта ждать решения.

Смотрите также Куда именно отправляют мобилизованных и от чего зависит место службы

Мобилизация в Украине: последние новости