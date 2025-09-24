Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати молодших за 18 – 24 роки: пояснення юристів

Як в Армія+ подати рапорт на зміну місця служби?

Наразі переведення можливі лише між частинами всередині структур Збройних Сил України чи Національної гвардії.

Для переведення необхідні рекомендаційний лист і військовий документ.

Зразок рекомендаційного листа можна завантажити в Армії+ під час подання рапорта на зміну місця служби. Для цього на екрані з додаванням рекомендаційного листа слід натиснути на текст довідки нижче і завантажити шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Як наголосили у Міноборони, слід встигнути подати рапорт протягом цього терміну.

Військовим документом, як пояснили у міністерстві, може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. Під час додавання важливо не переплутати номери розділів із номерами сторінок. Біля номерів розділів завжди є відповідні назви.

Якщо ж для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка ВЛК чи погодження від СБУ, слід підготувати їх завчасно і завантажити на окремому екрані.

Як подати рапорт на зміну місця служби в Армія+: дивіться відео

У Міноборони назвали найбільш поширені помилки при складанні рапорта на зміну місця служби.

Нечіткі фото документів. Слід використовувати фотокамеру з високою якістю або попросити побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер. Потім можна завантажувати з галереї.

Неправильна назва посади у рекомендаційному листі чи рапорті. Варто вказувати посаду повністю та не скорочувати її. Наприклад, якщо ваша посада звучить як "старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону", не можна писати просто "старший навідник". Такий рапорт відхилять.

Посада в рекомендаційному листі та у військових відомостях різна. Потрібно перевірити, щоб назва посади у листі була такою ж, як на екрані з вашими військовими відомостями.

Номер військової частини у рекомендаційному листі та у військовому документі відрізняються. Номер частини повинен збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі.

Ваша військова частина змінила номер. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини – треба долучити офіційну довідку про це. Інакше Кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців – рапорт відхилять.

В Міноборони радять переглядати всі дані перед підписанням та відредагувати рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекати на рішення.

Дивіться також Куди саме відправляють мобілізованих та від чого залежить місце служби

Мобілізація в Україні: останні новини