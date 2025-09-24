В частности, после окончания срока ее действия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать?

В Минобороны говорят, что предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме освобождения от должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставления отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Заметим, что на основании представления государственным органом, предприятием, учреждением обоснованной информации средствами портала Дия или путем электронного информационного взаимодействия военнообязанный средствами Реестра военнообязанных автоматически переводится на общий воинский учет, а бронирование аннулируется.

Предоставление отсрочки от мобилизации: что стоит знать?