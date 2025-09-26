Після багаторічної служби військові отримують право на низку виплат і компенсацій, що сприяють їхній адаптації. За законом, для військовослужбовців існує декілька видів виплат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Як військовослужбовці можуть отримати виплати?

Виплати при звільненні з військової служби регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Наразі військовослужбовці мають право на:

компенсацію за невикористану відпустку. Розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця;



одноразову грошову допомогу у разі звільнення з військової служби, розмір якої залежить від тривалості їхньої служби та звання;



пенсійні виплати, які стосуються військових, які досягли пенсійного віку або мають необхідний стаж для виходу на пенсію. Розмір пенсії визначається відповідно до законодавства та залежить від тривалості служби, звання та інших факторів;



інші виплати, які залежать від специфіки служби, такі як компенсація за втрату працездатності, допомога на навчання або перекваліфікацію тощо.

Важливо! Щоб отримати належні виплати під час звільнення, військовослужбовець має подати рапорт командиру своєї частини. Командир визначає дату звільнення та передає дані до фінансового відділу.

Далі потрібно підготувати пакет документів, до якого входять копія наказу про звільнення, довідки про проходження служби, інформація про нарахування зарплати та інші необхідні документи. Їх слід подати до фінансового відділу військової частини або відповідного органу.

Фінансова служба розглядає подані документи, за потреби вона також може звертатися за додатковими підтвердженнями чи консультаціями. Після ухвалення рішення про виплату кошти перераховуються на банківський рахунок військовослужбовця.

Варто зазначити, що зазвичай виплати здійснюються протягом одного місяця після звільнення, проте цей термін може змінюватися залежно від внутрішніх процедур військової частини або інших обставин.

