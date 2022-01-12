Выслеживали несколько месяцев: в Винницкой области задержали наркоторговца
Источник:пресс-служба полиции Винницкой области
В городе Гайсин Винницкой области бойцы КОРДа задержали наркоторговца. Правоохранители поймали его "на горячем".
Мужчина изготавливал амфетамин и продавал его у себя дома. В течение нескольких месяцев его выслеживали правоохранители.
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Наркоторговцу "светит" 10 лет тюрьмы
Во время очередной продажи наркотиков мужчину задержали. Ему уже объявили подозрение. За незаконное производство и сбыт наркотиков ему светит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Наркоторговцу объявили подозрение / Фото пресс-службы Нацполиции
Во время проведения санкционированного обыска подразделение Национальной полиции для решения чрезвычайных ситуаций изъяло в помещении:
- амфетамин;
- электронные весы;
- шприцы;
- боевые патроны и другие вещественные доказательства.
Сейчас задержанный мужчина находится в следственном изоляторе. Как рассказал начальник Гайсинского районного управления полиции Игорь Соломон, в Гайсинское отделение уголовного розыска поступила информация о том, что 46-летний мужчина занимается сбытом и распространением наркотических средств.
В Гайсине задержали наркоторговца: смотрите видео
Последние задержания наркоторговцев
- Львовские правоохранители изъяли наркотики на 2 миллиона гривен. Для фасовки запрещенных веществ он снимал квартиру.
- В Киеве задержали группу лиц, которая пыталась продать килограмм кокаина. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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