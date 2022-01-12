Выслеживали несколько месяцев: в Винницкой области задержали наркоторговца

В городе Гайсин Винницкой области бойцы КОРДа задержали наркоторговца. Правоохранители поймали его "на горячем".

Мужчина изготавливал амфетамин и продавал его у себя дома. В течение нескольких месяцев его выслеживали правоохранители.

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Наркоторговцу "светит" 10 лет тюрьмы

Во время очередной продажи наркотиков мужчину задержали. Ему уже объявили подозрение. За незаконное производство и сбыт наркотиков ему светит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.



Наркоторговцу объявили подозрение / Фото пресс-службы Нацполиции

Во время проведения санкционированного обыска подразделение Национальной полиции для решения чрезвычайных ситуаций изъяло в помещении:

амфетамин;

электронные весы;

шприцы;

боевые патроны и другие вещественные доказательства.

Сейчас задержанный мужчина находится в следственном изоляторе. Как рассказал начальник Гайсинского районного управления полиции Игорь Соломон, в Гайсинское отделение уголовного розыска поступила информация о том, что 46-летний мужчина занимается сбытом и распространением наркотических средств.

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